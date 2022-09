Служебните завещават 5 млрд. лв. еврофондове на редовен кабинет

Ние ще дадем на редовния кабинет четири отворени процедури по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и одобрен ресурс по структурните фондове в размер на 5 милиарда лева. Това съобщи в Смолян министърът на иновациите и растежа Александър Пулев.

Той участва в мобилна приемна в Областната администрация, запознавайки представители на местния бизнес с възможностите за финансиране по европейски програми, ПВУ и други финансови инструменти. Пари има и ще стигнат навреме до бизнеса, заяви Пулев.

По отворената първа процедура по Плана за устойчивост са постъпили близо 2500 проектни предложения на обща стойност около 1 милиард лева, информира министърът. Той допълни, че в следващите седмици предстои да се отвори и втора процедура по ПВУ с финансова рамка от 30 млн. лева, отнасяща се за внедряване на IT решения. Министър Пулев увери бизнеса, че ще се направи всичко възможно до края на годината да се отворят трета и четвърта процедури по плана. Общо 600 млн. лв. ресурс само по линия на Министерството на иновациите и растежа чрез ПВУ ще стигне до най-уязвимия сегмент на българската икономика, заяви Александър Пулев. Той подчерта, че министерството работи да се помогне в тази нелека ситуация на гръбнака на икономиката – микро, малките и средните предприятия. Намираме се в условия на служебен кабинет, но държавата продължава да работи, хората не трябва да бъдат заложници на политическата ситуация в държавата, работим в пълна мобилизация, отвъд всякакви политически тези и партийни линии, каза министърът на иновациите.

Пред представителите на смолянския бизнес Александър Пулев посочи, че се работи по одобрението на 2 програми от структурните фондове с общ бюджет 5 милиарда лева. Първата от тези програми вече е в Брюксел за одобрение.

Правим всичко възможно да вдигнем профила на IT индустрията, да не сме само типичното аутсорсинг място, а да се рекламираме като хора с нужната експертиза, да правим продукти с добавена стойност. Това беше и посланието, което ние отправихме към международни стратегически партньори, както и фокусът на дискусията в Абу Даби в контекста на визитата, организирана през президентството, коментира министър Пулев пред БТА относно развитието на IT сектора в България. Според него страната ни се налага се като дестинация с човешки капитал от най-висок калибър. Фокусът е IT, тъй като от тази гледна точка имаме доста история като образование, ценз и водеща индустрия, смята министърът на иновациите. Той допълни, че се наблюдава и друга тенденция, а именно български IT компании да се разрастват, да придобиват конкуренти не само в България и региона. Придобивайки една критична маса, те да бъдат също водещ работодател, да бъдат бъдещите регионални шампиони, посочи Пулев. Той подчерта, че фокусът трябва да бъде не само върху привличането на чужди инвеститори, а да се подпомага местният бизнес да расте чрез придобивания, за да бъде по-голям фактор в региона.

Относно Българската банка за развитие (ББР), министър Пулев заяви, че се обмисля вариант да се „заздрави съставът на Надзорния съвет“ на банката. Министърът обясни, че се консултира с експерти в индустрията, а има и собствени идеи да се добавят хора в Надзорния съвет на ББР. Александър Пулев добави, че неговата политика и представа за добра приемственост е да се надгражда, а не да се руши.