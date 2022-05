Решението за Украйна под звуците на Демис Русос

Кабинетът разпънат между forever и not ever

И Нинова доволна, и коалицията цяла. А сега накъде?

В очакване на страшната италианска драма, която трябваше да свърши с шумен коалиционен развод, изминалата седмица неочаквано приключи с голяма гръцка сватба.

Докато "Продължаваме промяната" тропаше по масата "Без руски газ forever (завинаги)!", а Мустафа Карадайъ прочете присъдата на "най-слабото правителството" - Not ever (никога)!, БСП изпя хита на Демис Русос Forever and ever (вечно).

Или казано по нашенски - решението за Украйна в парламента бе като в поговорката: и Нинова доволна, и коалицията цяла.Всъщност седмицата започна по гръцки с визитата на Кирил Петков при колегата му Мицотакис, но приключи не със сиртаки, а с другия любим хит на Демис Русос "Сбогом, моя любов!". Изпяха го Румен Радев и Стефан Янев на жената, която ги вкара в политиката: Корнелия Нинова.

И докато на първата копка на терминала за втечнен газ в Александруполис настроените бе приятелско и приповдигнато, два дни по-късно в българския парламент страстите пламнаха.Със заплахи, ултиматуми и нощни коалиционни съвети БСП успя да се наложи. И в окончателния вариант на решението за хуманитарна, финансова и военно-техническа помощ за Украйна страшните думи "оръжие" и "боеприпаси" не съществуват. Премиерът Кирил Петков

изпълни обещанието си към Володимир Зеленски

и украинска бойна техника ще се ремонтира у нас. Демократична България постигна своето, ангажирайки парламента с позиция по темата. ИТН бе готова на повече, но дипломатично не влезе във вътрешнокоалиционния бой, пазейки силите си за новите фронтове, които вече се отварят.

Защо бе нужно парламентарното решение за Украйна така и не стана ясно, при положение, че в него няма и дума, която да е извън правомощията на Министерски съвет. Според едни - за да се премерят силите и позициите в управляващата коалиция, според други - за да се разчертаят фронтовете за новите конфликти: от СЕМ и БНТ, през еврото и данъците, до драмите с превозвачите и истинската война за Северна Македония.

Каквито и да са били плановете на всяка от четирите партии във властта,

дивиденти от ситуацията извади само опозицията

И то най-вече Движението за права и свободи.Поправка ДПС спаси властта. Ако не от театрален разпад заради липса на обща позиция, то поне от срама да запише в окончателното решение входящия номер на писмото, с което изпълнява волята на чужд президент - Володимир Зеленски.

"Колеги, моля ви, нека пазим честа на народното събрание", хвана гафа зам.-председателят на Движението Йордан Цонев, който обясни, че цитирането на писмото ще е държавнически гаф, който ще се изучава в академиите по дипломация. И призова в крайното решение на парламента да се изброят исканията на Украйна, но без да се споменава писмото. Така съгласието бе бързо постигнато, а с него и невижданото в 47-ото НС мнозинство от над 200 гласа.

Кой над кого е надделял рязко стана най-отбягваната от властта тема. Защото едва потушен, скандалът пламна с нова сила в други два - финансов и пътен.

Вицепремиерът

Асен Василев реши да прескочи парламента

и внесе за обсъждане в правителството Националния план за въвеждане на еврото. Това очаквано взриви партньорите на ПП.

Надявам се, че коалицията и нашите коалиционни партньори не са забравили, че приемането на еврото се извършва след мащабна разяснителна кампания, както е записано в коалиционното споразумение, заяви в декларация от името на ИТН Любомир Каримански.

Пословично остър в изказа си, шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов отиде още по-далече. Самодържец, отсече Йорданов по отношение на Василев и настоя планът да се гледа в парламента.

В същото време, обиден от хипотезите, че Асен Василев може да го смени като премиер или просто емоционално неразумен, Кирил Петков забърка нова каша. Срещна се с превозвачите, които готвят пълна блокада на 10 май. Но не, за да ги изслуша, а - за да им покаже вратата.

Толкова обиден бизнесът не се е чувствал никога досега

Премиерът ни изгони, възмущаваха се превозвачите в четвъртък и люто се заканваха на 10-и да покажат на властта на какво са способни.

Истинският сблъсък на титаните предстои, категорични са политолозите от всички цветове. И той ще е по темата Северна Македония.

Там, освен БСП, непреклонни са и ИТН. На фона на категоричните позиции, че докато съседите не започнат да изпълняват договора за добросъседство, ветото няма да се вдигне, Скопие ни удари с нов ултиматум. ВМРО-ДПМНЕ обяви, че няма да подкрепи вписването на българите в Конституцията, докато не получи гаранция и то чрез резолюция на българския парламент, че с това приключват всички искания на България към Република Северна Македония.

И докато основните играчи все още стоят в

готовност за избори и нови скандали

газово-петролното цунами вече помита всичко по пътя си. Бизнесът е във "военен режим", изнемогваме, заяви Красимир Дачев. Инфлацията може да стигне 75%, скочиха синдикатите. Работодателите обявиха мащабни протести.Кабинетът оцеля, но остава въпросът как хората и бизнесът ще оцелеят с новите цени.