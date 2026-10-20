Радев удари по масата: Тези, които насаждат истерия, да мирясат

Премиерът Румен Радев коментира размириците във Франция и Италия. Той изтъкна, че тези събития все още са далече от България. Според него има различни фактори, довели до недоволството - безконтролната миграция, провалената интеграция, зелената сделка, деиндустриализацията, загубата на работни места.

"Има още един важен фактор. Аз говоря за него отдавна. Войната в Украйна изтощава нашите икономически системи, води до социално напрежение и политическа нестабилност. Все по-труден ще бъде политическият отговор защо благосъстоянието на европейските граждани изтича в тази война, вместо да решава техните собствени проблеми. Час по-скоро на тази война трябва да се сложи край", заяви Радев.

Той посочи, че след решението на Европейския съвет за отпускане на заем от 90 млрд. евро от Украйна президентът Володимир Зеленски е поискал още 70 млрд. "Как ви се вижда това на фона на всичко, което се случва в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 млрд.", категоричен беше премиерът.

"Мисля, че все повече хора осъзнават, че всеки ден от продължаването на тази война е не само риск за мира, но и за нашето благосъстояние, за социалната и политическата стабилност. Очаквам да има повече разум и със средствата на дипломацията, защото фронтовата линия е замръзнала вече повече от година. Изходът, както виждате, няма да е с военни средства", посочи той.

По отношение на атакуваните край българския бряг на Черно море кораби той заяви: "Разследващите екипи работят изключително интензивно. Не само като физически останки от дроновете, но и химически анализ за установяване на типа взривно вещество. Утре ще пристигнат екипи от нашите съюзници с високотехнологична апаратура. И се надявам да получим отговор в най-скоро време какъв е типът на дроновете".

Той коментира и пристигането на американски военен самолет във Варна: "И в резултат на разговорите ни с генералния секретар на НАТО, и с предявената заявка за помощ към нашите съюзници, някои от тях вече реагираха много бързо. Самолетът P8 "Посейдон" е американски. Той вече започна патрулиране в Черно море за разузнаване, за засичане на всякаква активност, която може да представлява риск. Очакваме и още помощ. България е мобилизирала напълно своя капацитет за наблюдение, разузнаване и реакция".

"Искам да разсея всички тези истерии и насаждане на манипулации, че търговският флот е спрял. Не е вярно", каза още той и добави, че няма намаляване на трафика на пристанищата в Бургас и Варна, позовавайки се на справка от Министерството на транспорта.

"Корабите към Варна и Бургас, които обслужват нашата икономика, не са спрели и няма да спрат. И нека тези, които насаждат истерия, да мирясат, защото няма в момента такъв риск и нашето корабоплаване ще продължи", увери Радев.

Премиерът посочи още, че според него целта на планирания тази вечер протест срещу правителството е да се възкреси "сглобката" и "да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджет, което ще ни довърши“.