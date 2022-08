Пеканов с обръщение към германския канцлер, специални думи

Благодарни сме за подкрепата на канцлера Олаф Шолц България да стане пълноправен член на Шенгенското пространство, изразена в Прага. Важен знак, че България покрива всички изисквания и е готова да се присъедини към Шенген. Това написа снощи в Туитър служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Европа е нашето бъдеще, отбелязва той.

България, Румъния и Хърватия отговарят на всички изисквания да получат пълноправно членство в Шенгенската зона за безвизово пътуване, заяви вчера германският канцлер Олаф Шолц, цитиран от Ройтерс. "Шенген е едно от най-големите постижения на ЕС и ние трябва да го пазим и развиваме. Това между другото означава да запълним останалите пропуски", каза той в Прага. "Хърватия, Румъния и България покриват всички технически изисквания за пълноправно членство. Аз ще работя за това те да станат пълноправни членки", допълни Шолц.

We appreciate Chancellor @Bundeskanzler @OlafScholz support for Bulgaria to become a member of the #Schengen area, expressed today. 🇧🇬🇩🇪 An important validation that Bulgaria has met all the requirements and we are ready to join #Schengen. Europe is our future.🇪🇺