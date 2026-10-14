Рожден ден днес празнува Васко Василев

Рожден ден днес празнува световноизвестният български цигулар-виртуоз Васко Василев. Роден на 14 октомври 1970 г. в София, той проявява изключителния си музикален талант още в ранна детска възраст - свири пред публика едва 5-годишен, на 7 години е солист на Българския камерен оркестър, а на 9 записва първата си плоча със Софийската филхармония.

Продължава образованието си в Централното музикално училище към Московската консерватория, а по-късно и в Кралския музикален колеж в Лондон. През 1988 г. печели престижни международни конкурси като „Жак Тибо“ (Париж), „Карл Флеш“ (Лондон) и „Паганини“ (Италия).

През 1994 г. постига един от най-големите успехи в кариерата си, превръщайки се в най-младия концертмайстор в историята на Кралската опера (Royal Opera House) в Лондон.

Музикалният му стил съчетава класика с рок, джаз, фламенко и поп елементи. Василев е свирил в над 40 страни и е сътрудничил със световни звезди от ранга на Пласидо Доминго, Лучано Павароти, Стинг, Майкъл Джексън и Мадона. Има издадени редица самостоятелни албуми и свири на ценна над 300-годишна цигулка „Амати“.

Днес празнуват още:

Диана Дамянова, пиар експерт

Мария Велчева, шахматистка, международен гросмайстор

Светлана Боянова, изпълнителен директор на Българска аграрна камара (БАК)

Акад. Христо Григоров, председател на БЧК