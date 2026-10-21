Рожден ден днес има Валентин Танев

Рожден ден днес празнува един от най-обичаните и разпознаваеми български актьори Валентин Танев, известен с изключителния си комичен талант, харизма и майсторство както на театралната сцена, така и на филмовия екран.

Роден е на 21 октомври 1957 г. в Завет. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1984 г. в класа на проф. Крикор Азарян. Кариерата му започва в Драматичния театър в Перник, а по-късно става част от трупата на Малък градски театър „Зад канала“ и Народен театър „Иван Вазов“. Освен като актьор, Танев се изявява успешно и като театрален режисьор.

На малкия и големия екран печели сърцата на публиката с участия в популярни филми и сериали. Активно участва и в телевизионни комедийни формати.

За свoето творчество Валентин Танев е носител на редица престижни отличия, сред които награди „Аскеер“ и „Икар“. Публиката го цени заради умението му да изгражда органични, земни и дълбоко човешки образи, изпълнени с топъл хумор и самоирония.

Днес празнуват още:

Мимоза Базова, актриса

Милко Багдасаров, политик

Христо Пеев, журналист, създател на списание „Клуб М“