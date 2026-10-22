Рожден ден днес има Борислав Костурков

Рожден ден днес празнува изявеният български журналист, общественик и дългогодишен спортен деец Борислав Костурков. Роден е на 22 октомври 1948 г. в гр. София.

Професионалният му път е свързан основно с журналистиката и медийната сфера, като през годините заема ръководни и обществени роли. Член е на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти (СБЖ) и има значителен стаж в Българската телеграфна агенция (БТА) и други медийни организации.

Костурков е тясно свързан със спорта, по-специално с тениса и зимните спортове. Той е бивш състезател по тенис и заместник-председател на Съдийската комисия към Българската федерация по тенис (БФТ). През 1983 г. той поставя началото на държавните първенства по тенис за журналисти (лични и отборни). Костурков е и основният двигател и съавтор на мащабното издание – алманаха „Тенис през три века“. Заслугите му в спорта са международно признати, като името му е вписано в световното издание Who Is Who In Tennis (1995 г.).

Активен участник е и в журналистически състезания по ски. С дейността си оставя трайна следа както в българската спортна журналистика, така и в историята на тениса у нас.

Днес празнуват още:

Красимир Костов, оператор

Петър Жотев, икономист, бивш вицепремиер и министър на икономиката

Нина Рангелова, плувкиня

Даниела Тикова, финансов директор на „Булфарма“

Даниела Янкова, главен счетоводител на УМБАЛ „Бургасмед“