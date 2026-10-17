Рожден ден днес има Ангел Заберски-син

Рожден ден днес празнува изтъкнатият български джаз пианист, композитор, аранжор и музикален педагог Ангел Заберски-син. Роден е на 17 октомври 1969 г. в София в семейството на известния композитор проф. Ангел Заберски и певицата Маргарита Радинска.

Започва да свири на пиано едва 6-годишен. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“, а през 1996 г. и Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ със специалност композиция в класа на проф. Димитър Тъпков. В периода 1996–2000 г. и по-късно през 2006–2007 г. работи като аранжор за Биг бенда на Българското национално радио, за който създава десетки авторски аранжименти.

През годините основава собствени джаз формации - джаз трио, октет и големи оркестрови състави. Сред най-популярните му албуми са „Hot Brass & Rhythm“ (2006) и „Definitely Mr. Zaberski“ (2008). Автор е на редица пиеси за струнен и симфоничен оркестър, както и на симфонично-джазови проекти. В продължение на години си сътрудничи активно с изпълнители като Васил Петров и Михаил Йосифов.

Носител е на престижната награда „Кристална лира“ (2002) в категория „Джаз“. Освен концертната си и композиторска дейност у нас и в чужбина, той преподава пиано, хармония и импровизация в Нов български университет, където е доцент.

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