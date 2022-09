Race for the Cure 2022 събира бг звезди в подкрепа на женското здраве

Плеяда от ярки имена в бг музиката се включва в Race for the Cure 2022 - най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на женското здраве в Европа. Актьорът с All Inclusive пакет от таланти Ненчо Балабанов, поп легендата Нели Рангелова, Ташо Колев от Jeremy?, Иван Велков от P.I.F. и Нели Петкова са част от артистите, които стават посланици на розовата кауза и ще видим на стартовата линия, или в специален концерт на 25 септември в Южен парк. Race for the Cure приобщава своите герои с 5 км бягане, или 3 км ходене, а в този празник на живота ще се включат още Есил Дюран, Невена Пейкова, Йоанна Драгнева, Мариана Станчева-Славчева, както и обичаните фолклорни изпълнителки Дения Пенчева, Ива и Велислава Костадинови.

„От рак страдат фините, чувствителни, деликатни хора. Това е болестта на задържаните емоции, на неизказаните думи, на непреживените бленувани моменти.“, казва Есил Дюран, която подкрепя кампанията от старта й през 2019 г. „В България всяка година около 4000 годишно са диагностицираните жени с рак на гърдата. Шокираща цифра. Изводите можем да направим сами. Животът е най-големият дар, който получаваме, а ние просто трябва да му се наслаждаваме!“.

„Физическата активност е здраве, а забавлението е в основата на добрия живот. Не е нужно да си фитнес маниак, за да се включиш в тази кауза, важното е да имаш сърце и да покажеш съпричастност.“, споделя Йоанна Драгнева. „Повечето заболявания са лечими, стига да бъдат открити навреме, затова профилактиката е много важна. Събраните средства от регистрации за Race for the Cure ще бъдат вложени именно в програма за превенция чрез безплатни профилактични прегледи за рак на гърда в страната.“

„Ние, Ива и Велислава Костадинови, с голямо желание подкрепяме Race For the Cure, защото живеем с мотото “Прави добро!”. Така сме възпитани и всеки член на нашето семейство би го направил, без да се замисли.“, казвар внучките на знаменитата Гуна Иванова. „Смятаме, че имаме ли възможност да помогнем, не трябва да я пропускаме. Това събитие е свързано с действия и мерки, целящи предотвратяването на болестта или задълбочаването ѝ! Ще се радваме да споделим този празник на живота на 25 септември с повече хора!“.

В Европа Race for the Cure се организира от Think Pink Europe, а в България розовата кауза става реалност чрез екипа на CancerCare.bg, член на европейската организация.

На прага на Световният месец за борба със заболяването София ще бъде част от глобална мрежа на доброто, включваща още 43 столици, сред които Рим, Атина, Прага, Брюксел и Букурещ. Желаещите да се включат в събитието на 25 септември могат да го направят индивидуално или отборно. Регистрацията за участие се случва на сайта www.raceforthecure.eu . Всяка регистрация е директно дарение за следващата кампания за безплатни профилактични прегледи за рак на гърда.

Можете да се регистрирате като индивидуален участник или да поканите семейството си, приятели, колеги, познати и да го регистрирате като вашия отбор на подкрепата. Регистрацията не ви задължава да застанете на старта в София, но помага директно за осигуряването на повече безплатни профилактични прегледи за рак на гърда.

Нека заедно застанем на старта в подкрепа на жените в България.

Линк за регистрация: https://bit.ly/RFTCBg2022participate