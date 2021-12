Дядо Коледа се ваксинира в "Бар ЗаЗдраве"

Самият Дядо Коледа беше сред първите ваксинирани в новия ваксинационен център “Бар ЗаЗдраве”, който отвори врати тази седмица в София. “Има няколко причини, поради които съм длъжен да се ваксинирам. Първо съм в рискова група, второ съм с наднормено тегло. Обикалям от къща на къща, за да разнасям подаръци за децата, затова се ваксинирам. За да пазя и себе си, и тях. Пътувам по цял свят и няма как без Зелен Сертификат.”, сподели той.

Центърът отвори врати на 16 декември, а работата му ще продължи и през следващата година. Уютно място за почитателите на личната отговорност, грижата за здравето и околните,в което спокойно можеш да изпиеш чаша топъл чай, да хапнеш печени кестени и да се консултираш спокойно с нашите медицински лица. В “Бар ЗаЗдраве” можеш да зададеш всичките си въпроси, свързани с ваксините, директно на медицински консултанти – и няма да останеш без отговори, казаха за "Стандарт" от екипа на "ЗаЗдраве".

Зад идеята се обединяват агенция McCANN Sofia в партньорство с Медицински център “Ориндж”, Фондация “Три жени” и куп столични заведения, сред които Ресторант La Bottega, Ресторант Cinecitta, Бар К.Е.В.А., Ресторант Hamachi, Бар Jazu by Hamachi, Ресторант Mediterraneo, One More Bar, Бар Петък, Бар SODA и Ресторант Троянците.

“Бар ЗаЗдраве” очаква и теб на на адрес: ул.”Шипка 23” (входът е откъм ул. “Васил Априлов”), на единственото място, където „Наздраве!“ е съвсем буквално и носи здраве не само на вас, но и на всички, с които обичате да се забавлявате в нощна София. Ще ви улесним максимално - освен със Зелен Сертификат, от “Бар ЗаЗдраве” ще си тръгнете и с талон за отстъпка в някое от партньорските заведения.

Очакваме ви!