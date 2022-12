Диско легенда зарадва България. Специален поздрав

Легендата на соул, денс и диско музиката от 80-те години на миналия век Прешъс Уилсън направи специално обръщение към България и най-вече към бургазлии. В новогодишната нощ тя ще изнесе концерт в центъра на морския град, завръщайки се на сцена за пръв път от близо десетилетие, предаде „Флагман”. Тя ще изпълни някои от вечните си хитове, сред които, разбира се, One Way Ticket, Hold On I'm Coming и I Can't Stand The Rain.

Така бургазлии ще имат възможността от пл. “Тройката“ да посрещнат новата 2023 г. под звуците на някои от любими парчета от близкото минало. Уилсън ще пристигне тук с две беквокалистки и вече се готви за концерта. Изпълнението ѝ се очаква да започне 1 час преди полунощ и да приключи в първите минути на 1 януари 2023 г.

Ето какво каза Прешъс Уилсън в свое видеообръщение към бургазлии:

„Здравей, България! Здравей, Бургас! Е, толкова съм развълнувана да ви видя на 31 декември в Бургас. Кажете на приятелите си, кажете на семейството си, носете си обувките за танци. Защото ще изкараме прекрасно заедно, пеейки, танцувайки. И ще посрещнем новата година – 2023. Ще се видим там!“

Междувременно цяла България вече знае, че легендарната изпълнителка е избрала за концерта си Бургас и в мрежата вече се заформят групи от хора, които ще отидат в морския град за Нова година заради участието на Уилсън.