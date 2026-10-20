Честит рожден ден на Виктор Калев

Рожден ден днес празнува един от най-обичаните и талантливи български актьори и комици Виктор Калев. Роден е на 20 октомври 1969 г. в Златоград. Актьорската му дарба се проявява още в ранно детство, а през 1994 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Здравко Митков.

Кариерата му започва с изяви на театралната сцена (включително в Театър „София“), но широк сценичен размах и популярност придобива чрез телевизионния екран. Първоначално той се включва в популярните хумористични предавания „Ку-ку“ и „Каналето“. В периода 2004–2015 г. е ключова част от актьорския екип на „Шоуто на Слави“, където се превръща в любимец на публиката благодарение на феноменалните си умения за имитация. Неговите сатирични превъплъщения на личности като Лили Иванова, Симеон Сакскобургготски, Петър Стоянов, Росица Кирилова и редица оригинални хумористични образи остават емблематични за българския ефир.

През последните години Виктор Калев жъне огромен успех на театралната сцена с авторския си моноспектакъл „Грамофонът“, с който обикаля страната и чужбина пред винаги разпродадени зали. Участвал е и като жури в телевизионни формати като „Като две капки вода“.

Виктор Калев е познат на публиката не само с изключителния си комедиен и музикален талант, но и с голямата си харизма, човечност и искрена обич към изкуството.

Днес празнуват още:

Джуди Халваджиян, тв продуцент

Енчо Данаилов (Бате Енчо), актьор и тв водещ

Жана Бергендорф, певица

Йордан Христосков, икономист, статистик и политик

О.з. ген. Нонка Матова, олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка по спортна стрелба

Ралица Ангелова, поп изпълнителка от „Тоника СВ“

Башар Рахал, актьор