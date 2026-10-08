Общество

Честит рожден ден на вицепремиера Иво Христов

Вижте кой още черпи!

Честит рожден ден на вицепремиера Иво Христов
08 окт 26 | 6:00
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Григор Атанасов

Рожден ден днес празнува вицепремиерът Иво Христов. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Бедо Доганян, председател на НС на „Синергон холдинг“

Валентин Симов, политолог

Десислава Атанасова, съдия в Конституционния съд на България, представител на България във Венецианската комисия

Митко Събев, бизнесмен

Румен Гунински, кмет на Правец

Захари Сираков, бивш футболист, треньор

Д-р Людмил Гецов, началник отделение по неврохирургия в УМБАЛ „Бургасмед“

Д-р Мариела Топалова, началник Детско отделение в МБАЛ „ВЕЛИМЕД“, гр. Велинград

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Автор Григор Атанасов
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