Борисов е в Дубровник за икономически форум

Премиерът Бойко Борисов е на двудневна визита в Дубровник заради икономическия форум "16+1".

С Китай се срещат представители на страните от Централна и Източна Европа, целта е да се договорят инвестиции. Очаква се премиерът Борисов да разговаря с председателя на Държавния съвет на Китай Ли Къцян, съобщава Нова телевизия.

България беше домакин на големия форум "16+1" миналата година. Тогава с Китай беше договорена обща работа във високите технологии, селското стопанство и туризма. Преди дни тяхна делегация прояви интерес към вноса на олио и вино от България.

Световният икономически гигант има интереси у нас и в изграждането на АЕЦ "Белене". Затова се предполага, че енергетиката също ще бъде тема на разговорите между двамата лидери. Според последните данни на икономическото министерство, в последните години България и Китай търгуват за средно около 2 милиарда долара годишно.

