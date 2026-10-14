БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в село Петрово, област Стара Загора

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Петрово, община Стара Загора, област Стара Загора, в който се отглеждат 72 дребни преживни жиовтни. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат следните села от област Стара Загора: Бъдеще, Калояновец, Ловец, Памукчии и Петрово от община Стара Загора и Ястребово от община Опан.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, която охваща селата Великово и Разделна от община Гълъбово, област Стара Загора; селата Бял извор, Бяло поле, Венец, Княжевско, Кравино, Опан, Пъстрен, Средец, Столетово и Тракия от община Опан, област Стара Загора; селата Боздуганово, Диня, Землен, Ковач, Коларово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне и Трънково от община Раднево, област Стара Загора; град Стара Загора, селата Арнаутино, Богомилово, Воденичарово, Горно Ботево, Еленино, Елхово, Загоре, Калитиново, Кирилово, Козаревец, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Преславен, Пряпорец, Ракитница, Самуилово, Стрелец, Сулица, Християново, Хрищени и Яворово от община Стара Загора, област Стара Загора; селата Винарово, Гита, Димитриево, Малко Търново, Могилово, Осларка, Свобода и Яздач от община Чирпан, област Стара Загора; селата Здравец и Странско от община Димитровград, област Хасково.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.