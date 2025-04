Екшън в центъра на Лондон. Микробус се вряза в пешеходци

Екшън в центъра на Лондон. Жена загина, след като микробус се вряза в няколко пешеходци на улица в центъра на Лондон, съобщи Би Би Си.

Органите на реда съобщиха, че жена на около 20 години е била обявена за мъртва на място, докато други трима пешеходци са получили наранявания. Двама от пострадалите са настанени в болница.

Шофьорът на микробуса - 26-годишен мъж, е арестуван на място по подозрение за причиняване на смърт поради непредпазливо шофиране и шофиране след употреба на наркотици. Той остава в ареста, а разследванията продължават. Самоличността на шофьора засега не се съобщава. Според властите в британската столица той е дал положителна проба при тест за наркотици.

От полицията посочват, че инцидентът, който се е случил около 11:40 часа местно време, не е свързан с тероризъм.

Парамедиците са оказали помощ на четирима души на място. „Въпреки всичките ни усилия един човек е обявен за мъртъв“, посочват от спешната служба.

Двама от ранените са откарани в болница, като единият е с опасност за живота, а другият е с леки наранявания. Другият пострадал е прегледан и изписан.

„Видях как микробусът да идва, направи остър завой и просто се блъсна в оградата. Блъсна се от страната на църквата", коментира очевидец.

