Зеленски телефонира на Кирил Петков. Какво си говориха?

Украинският президент Володимир Зеленски проведе разговор с президента на Полша Анджей Дуда и министър-председателя на България Кирил Петков, съобщи самият държавен глава в Киев в профила си в туитър.

"Информирах за хода на отбраната на Украйна, престъпленията на руския агресор. Оценяваме предоставената помощ и поддръжката на Европейския съюз за интеграцията на Украйна," пише Зеленски на английски и украински.

Все още няма официално съобщение от пресслужбата на кабинета на Кирил Петков.

