Украйна пропищя от руски генерал. Кой е "Касапина от Мариупол"?

Властите в Украйна разкриха самоличността на високопоставения руски офицер, под чието ръководство са били извършени най-жестоките зверства в рамките на военния конфликт, включително бомбардировките над детската болница в Мариупол. Заради бруталните си действия той получава прозвището "Касапина от Мариупол".

"Запомнете го. Това е Михаил Мизинцев", написа в Туитър ръководителката на Украинския център за граждански свободи Олександра Матвичук.

Мизинцев е с ранг генерал-полковник и ръководи Контролния център по национална отбрана на Руската Федерация.

Remember him. This is Mikhail Mizintsev. He is leading the siege of Mariupol. It was he who ordered the bombing of a children's hospital, the drama theatre etc. He has huge experience of destroying cities in Syria. We’ll take care of the meeting him in the Hague#RussianWarCrimes pic.twitter.com/9mWzoCnofl