Удар в сърцето на Русия! Украйна унищожи още един кораб

След флагмана „Москва” Украйна потопи още един стратегически руски кораб. Киев потвърди днес, че е поразила руски десантен кораб близо до малкия Змийски остров в Черно море, предаде АФП. Боен дрон Bayraktar TB2, разработен в Турция, "удари десантен кораб от проекта 11770 Serna, както и две ракетни системи земя-въздух тип Тор", съобщи украинският флот във "Фейсбук".

Видеоклипове с потопения съд бяха разпространени в социалните мрежи от украинското военно министерство.

Вчера в украинските медии се появиха непотвърдени съобщения, че е ударен корабът "Адмирал Макаров", който е един от трите най-големи в руския флот. "Още един руски военен кораб "отиде не където трябва". Богът на морето отново наказва", написа и депутатът Алексий Гончаренко в мрежата "Телеграм".

„Традиционният парад на руския флот на 9 май тази година ще се проведе близо до Змийския остров, на дъното на морето“, иронично написа украинското министерство на отбраната в "Туитър".

Кремъл мълчи по въпроса. За вчерашните съобщения за "Адмирал Макаров" прессекретарят на президента Путин Дмитрий Песков каза, че "няма такава информация", предаде ТАСС.

