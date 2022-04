Ракетни удари в Киев! Добре ли са Петков и Гутериш

Два ракетни удара в централната част на Киев тази вечер. Има жертви, потвърди кметът Виталий Кличко.

"Русия удари Киев с крилати ракети, точно когато генералният секретар на ООН Анотнио Гутериш и българският премиер Кирил Петков посетиха столицата ни", написа в Туитър външният министър на Украйна Дмитро Кулеба.

"С този отвратителен акт на варварство Русия демонстрира за пореден път своето отношение към Украйна, Европа и света", заяви Кулеба.

Българската делегация е била на централната гара в Киев, когато са прелетели ракетите и са видели част от последиците. Невредими са и пътуват към Полша, съобщи кореспондент на bTV в Украйна.

Близък сътрудник на Антонио Гутериш е изпратил съобщение на журналисти, че делегацията е в безопасност, предава БНР.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world.