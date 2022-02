Кристалина предупреди за икономическия риск от конфликта

Директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди, че конфликтът в Украйна ще има последици за възстановяването на световната икономика.

Георгиева написа в Туитър, че е "дълбоко загрижена" и предупреди, че боевете "добавят значителен икономически риск за региона и света".

I am deeply concerned about what is happening in Ukraine and, first & foremost, impact on innocent people. This adds significant economic risk for the region & the world. We are assessing the implications & stand ready to support our members as needed.