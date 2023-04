Великден идва с 15 дни изненади в мобилното приложение на Yettel

Всеки ден до празника телекомът раздава атрактивни отстъпки за страхотни устройства

Петнайсет страхотни изненади в петнайсет поредни дни очакват клиентите на Yettel в специалната игра „Великден с Yettel” в мобилното приложение на оператора. За да направи обратното броене до празника още по-вълнуващо, телекомът е скрил атрактивни отстъпки за страхотни устройства във великденски яйца, които очакват потребителите на началния екран в приложението от 3 до 17 април. Всеки, който отвори яйцето за деня, ще открие промоционален код, валиден в следващите 48 часа. Късметлиите могат да ползват празничните изненади за себе си или да ги споделят с приятел или любим човек, част от мрежата на Yettel.

Сред изненадите във великденската игра в приложението на Yettel е отстъпка за едни от най-желаните безжични слушалки – AirPods 2nd Gen. Те впечатляват не само с елегантния си външен вид, но и с удълженото време за разговори и автоматичното свързване с iPhone. Снабдени с модерния Apple H1 чип, слушалките запазват изключително качество на звука, независимо дали потребителят слуша музика, подкаст или прекарва време с любимата си игра. Те се представят отлично и при разговори, благодарение на двата beamforming микрофона, които отстраняват страничния звук за максимално фокусиране на гласа.

Промокодове с отстъпки във великденските яйца на Yettel ще има и за смарт часовници SAMSUNG Galaxy Watch5 и HUAWEI Watch D. В началото на пролетта те ще бъдат чудесна придобивка за всеки, който е решил да обърне внимание на здравословния начин на живот и да следи физическата си активност докато спортува или си почива. HUAWEI Watch D е смарт часовникът с първата за бранда функция за измерване на кръвно налягане чрез иновативна надуваема каишка. Той предлага впечатляващи технологични решения за мониторинг на здравния статус с прецизно наблюдение на физическите показатели.

Намаления за устройствата на бранда Nothing също ще изненадат търсачите на празнични съкровища в играта „Великден с Yettel”. Клиентите на оператора ще могат да спечелят отстъпка за смартфона Nothing Phone 5G, който развълнува почитателите на новите технологии още преди своята дългоочаквана премиера. Той е оборудван с двойна 50MP камера с основен и с широкоъгълен сензор, 16 MP селфи камера, възможност за заснемане на видео в 4К качество и е единственият телефон с панорамен изглед в нощен режим. Безжичните слушалки Nothing Ear също могат да бъдат закупени с отстъпка в един от петнайсетте дни на играта. Благодарение на своя безупречен звук, целодневен живот на батерията и максимална стабилност на свързване, те бързо се превърнаха в едни от предпочитаните от клиентите предложения за портативни слушалки.

Великденският заек в приложението на Yettel идва с още много отсъпки за страхотни устройства от SAMSUNG, Apple, HUAWEI, XIAOMI, MOTOROLA и др.

Всички отстъпки са обвързани със сключване на договор за мобилни услуги с план Total или Total Unlimited за 24 месеца.

Повече за кампанията и пълните ѝ условия можете да откриете на сайта на оператора