Перфектната комбина - SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G и Galaxy Buds2

Теленор представя перфектно допълващата се комбина от SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G и Galaxy Buds2 с отстъпка от 150 лв.

Офертата е валидна през целия месец февруари с промокод COMBO

Навръх празника на виното и любовта Теленор България предлага още една интересна комбина от устройства със специална отстъпка, само при пазаруване онлайн.

Двойката SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G и SAMSUNG Galaxy Buds2 може да бъде закупена от сайта на оператора с цели 150 лв. отстъпка от общата цена в брой. За да се възползвате от намалението на комбината, е достатъчно да добавите двете устройства в количката при пазаруване, да изберете абонаментен план Тотал + или Тотал Макс за 24 месеца и да приложите код за отстъпка COMBO. Предложението е валидно през целия месец февруари.

Смартфонът SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G предоставя любимите на феновете на серията функции като висока производителност, професионална камера и безпроблемна свързаност в екосистемата – и всичко това в изискан, разпознаваем дизайн. Новият S21 FE 5G идва с тройна основна камера, която предлага подобрена настройка за нощен режим за заснемане на ясни и контрастни снимки дори в най-тъмните условия. Смартфонът разполага и с усъвършенствана 32-мегапикселова предна камера за отлични портрети.

Задвижван от Android 12 и потребителския интерфейс One UI 4, Galaxy S21 FE 5G е оборудван с най-новия осемядрен 5nm процесор за оптимална производителност. Запалените геймъри ще бъдат удивени от ултра чиста, висококачествена графика на картината, а опреснителната честота на екрана при допир по време на гейминг е до 240Hz. Смартфонът S21 FE 5G е оборудван с 4500 mAh батерия, създадена да издържи цял ден. Тя е подсилена с възможности за супер бързо зареждане от 25W, така че потребителите могат да я заредят с повече от 50% само за 30 минути.

Смартфонът се предлага в комбина със слушалките SAMSUNG Galaxy Buds2, които предоставят на потребителите повече възможности, за да отговорят на различните им нужди. Динамичните двупосочни високоговорители произвеждат ясни високи тонове и силен дълбок бас, докато функцията за активно шумопотискане намалява с до 98% фоновия шум. Те са най-малките и най-леките слушалки на Samsung досега и се отличават с комфортна ергономична форма. Дълготрайният живот на батерията осигурява до 5 часа време за възпроизвеждане и още 15 с напълно зареден калъф.

Този месец Теленор предлага и още изкушаващи оферти, достъпни само в онлайн магазина. С отстъпка от 150 лв. от цената в брой потребителите имат възможността да закупят перфектната технологична комбина, която включва умния часовник HUAWEI Watch GT 3 42mm Leather Strap и смартфона HUAWEI Nova 9. За активно спортуващите Теленор има предложение с отстъпка от 50 лв. при комбинация на HUAWEI Band 6 и умния кантар HUAWEI Scale 3.

Предложенията на Теленор са част от стремежа на оператора да предлага най-актуалните технологични решения, които да отговарят на дигиталните нужди на клиентите. Освен атрактивни оферти за устройства, всички клиенти на телекома имат достъп и до ненадминатата мрежа на Теленор, сертифицираната с четири поредни отличия за качество Best in Test от независимата организация umlaut. Като част от пакетите си операторът предлага и широк набор от дигитални услуги, сред които Deezer, HBO Go, iZZI и др., които допълват перфектно технологичните устройства на съвременния потребител.

