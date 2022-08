Игра в Lidl Plus за 1 от 500 лаптопа

Веригата помага на малките мечтатели по пътя им към големите мечти

През целия месец септември Lidl дава възможност на своите клиенти да участват за спечелването на един от 500 лаптопа HUAWEI MateBook D 15 с инсталиран Windows 11 и Office 365 Personal пакет. Играта стартира в месеца, когато родителите са в активна подготовка за новата учебна година на децата си.

За периода на кампанията всяка сканирана покупка с Lidl Plus на стойност минимум 20 лв. носи 1 точка в приложението. Покупка на стойност от 60 лв. например, идентифицирана с Lidl Plus, означава три събрани точки. При събрани четири точки потребителят може да заяви участие в играта за спечелване на един от петстотин чисто нови лаптопа на профила си в Lidl Plus. Ограничение в броя регистрации за томболата няма. Печелившите ще бъдат теглени във всеки първи работен ден от седмицата в периода на кампанията от 1 до 30 септември, като последното теглене ще бъде на 3 октомври. Победителите ще бъдат обявени в приложението и на страницата www.lidl.bg/laptop.

Освен възможността да спечелят лаптопи, клиентите на Lidl могат лесно и удобно да открият в магазините всичко необходимо на едно място за подготовката на своите ученици, като по този начин веригата допълнително ги улеснява. От детски текстил с високо качество до тетрадки, раници, несесери, глобуси и още много ученически пособия очакват всеки родител, който търси най-доброто съотношение качество-цена. А пред всеки магазин на веригата фигури с различни професии приветстват малките клиенти, които мечтаят отсега какви да станат, когато пораснат. По този начин Lidl им дава шанс да се превърнат за миг в космонавт, художник, готвач или строителен инженер и така отново ги доближава до техните мечти.