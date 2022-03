Huawei набляга все повече върху софтуери за изкуствен интелект

Компанията залага на софтуери за изкуствен интелект (AI) и стратегически инвестиици в цифровизация и въглеродната неутралност

Huawei увеличава стратегическите инвестиции в основополагащи технологии, за да промени технологичната парадигма. По време на MWC Barcelona 2022, в основната реч, озаглавена "Просто погледнете нагоре, да осветим бъдещето", временният председател на Huawei Гуо Пинг се съсредоточи върху два основни източника както на предизвикателства, така и на възможности в света: цифровизацията и въглеродната неутралност.

В момента Huawei интегрира фотонни и електронни технологии и проектира архитектури от типа "peer-to-peer", за да реши технологични предизвикателства или тесни места в техниката.

По отношение на софтуери, в момента Huawei разбработват цялостен пакет софтуер, концентриран върху AI и нова софтуерна екосистема, за да отговори на драстично нарастващото търсене на изчислителен капацитет, причинено от експлозивното развитие на AI.

Съществуващите теории и архитектури не са в състояние да поддържат експлозивното нарастване на търсенето на цифрови технологии. Прогнозите показват, че през 2022 г. над 50 % от световния БВП ще бъде цифровизиран.

Намаляването на въглеродните емисии оказва влияние върху дългосрочната жизнеспособност на цифровата икономика. В момента Huawei се придържа към стратегията "Повече битове, по-малко ватове" в тази област.

В допълнение към подобряването на фундаменталните си цифрови възможности, Huawei се ангажира да направи продуктите си двойно по-енергийно ефективни. Чрез подобен напредък ИКТ индустрията е в състояние да помогне на други индустрии да намалят собствения си въглероден отпечатък.

Huawei е компанията с най-пълен набор от възможности в областта на ИКТ в цифровата индустрия, за това през последните повече от 10 години еволюцията на мрежите е процес на въвеждане на най-новите информационни технологии практики в компютърните технологии, като се започне от IP, през облака, а след това се стигне до днешния AI.

Завършвайки речта си, Гуо заяви: "Huawei ще продължи стратегията си за глобализация - в областта на стандартите, талантите, веригата за доставки и др. Huawei се ангажира да помага на клиентите, които я изберат, да постигнат най-голям бизнес успех".

MWC22 Барселона се проведе от 28 февруари до 3 март в Барселона, Испания. Huawei представи своите продукти и решения на щанд 1H50 в зала 1 на Fira Gran Via. Заедно със световни оператори, професионалисти от индустрията и лидери на мнение се потапяме в теми като тенденциите в индустрията, GUIDE to the Future и екологичното развитие, за да си представим бъдещето на цифровите мрежи. За повече информация, моля, посетете: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022