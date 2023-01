HBO подновява „Последните оцелели“ за втори сезон

Драматичният сериал на HBO The Last Of US: Последните оцелели е подновен за втори сезон. Анонсът идва след само два излъчени епизода от първия сезон и в отговор на безапелационния успех на новата продукция сред зрителите, медиите и професионалните критици. The Last Of US: Последните оцелели, дело на Крейг Мейзин (носител на наградата „Еми“, създател на „Чернобил“ на HBO) и Нийл Дръкман (създател и сценарист на наградения франчайз игри „Последните оцелели“ и съпредседател на Naughty Dog), бележи втория по големина дебют на сериал за HBO, следвайки само Домът на дракона. За първата седмица от премиерата си първи епизод вече има близо 22 милиона зрители в Щатите*, което е повече от 5 пъти повече от премиерната му вече на 16 януари.

Отново в Щатите*, втория епизод отчете 5,7 милиона зрители в HBO Max и телевизионните канали на HBO, въз основа на данни от Nielsen, добавяйки повече от 1 милион нови зрители спрямо премиерата на сериала. Този скок от 22% бележи най-големия ръст на аудиторията от две седмици за всички оригинални драматични сериали на HBO в историята на мрежата.

The Last Of US: Последните оцелели се превърна в хит и в социалните медии, като сериалът стана номер 1 в световен мащаб в Twitter по време на дебютния си епизод. Към днешна дата тийзърите и трейлърите на първи сезон са събрали повече от 100 милиона гледания в световен мащаб.

„Крейг и Нийл, заедно с Каролин Страус и останалата част от нашия феноменален актьорски състав и екип, дефинираха жанр с техния майсторски дебютен сезон на The Last Of US: Последните оцелели“, споделя Франческа Орси, изпълнителен вицепрезидент, програмиране на HBO, ръководител на HBO „Драматични сериали и филми“ – „След като направихме незабравим първи сезон, нямам търпение да видя как този отбор надминава себе си отново с втория.“

„Много съм благодарен на Нийл Дръкман и HBO за нашето партньорство и съм още по-благодарен на милионите хора, които се присъединиха към нас в това пътуване“, споделя Крейг Мейзин, изпълнителен продуцент. „Публиката ни даде шанс да продължим и като фен на героите и света, създаден от Нийл и Naughty Dog, не бих могъл да бъда по-готов да се потопя отново.“

Действието в The Last Of US: Последните оцелели се развива 20 години след унищожаването на съвременната цивилизация. Закоравелият наемник Джоел (Педро Паскал) получава поръчка да изведе нелегално Ели (Бела Рамзи), 14-годишно момиче, от карантинната зона. Това, което започва като задача за Джоел, скоро се превръща в брутално и сърцераздирателно пътуване, тъй като и двамата трябва да прекосят САЩ и оцеляването им зависи един от друг.

В първия сезон участват Педро Паскал като Джоел, Бела Рамзи като Ели, Габриел Луна като Томи, Ана Торв като Тес, Нико Паркър като Сара, Мъри Бартлет като Франк, Ник Оферман като Бил, Мелани Лински като Катлийн, Сторм Рийд като Райли, Мърл Дандридж като Марлийн, Джефри Пиърс като Пери, Ламар Джонсън като Хенри, Кейвон Уудард като Сам, Греъм Грийн като Марлон и Илейн Майлс като Флорънс.

С 97% резултат в Rotten Tomatoes, The Last Of US: Последните оцелели е обявен за „следващият голям хит на HBO“ от Rolling Stone, а Variety отбелязва, „човек вижда близкото бъдеще, в което шоуто ще се окаже сред най-добрите в телевизията“. IndieWire обяви новата поредица за „по-добра от всяка адаптация на видеоигри, която идва на ум“, като IGN я приветства като „брилянтен преразказ на една от най-обичаните истории на видеоигрите“ и добавя, че „осигурява обогатяващо шоу за феновете на хитовата игра на PlayStation, като същевременно успява да остане гостоприемно вълнуващ за незапознатите с историята.“ CNN описа сериала като „абсолютно безстрашен и непоколебим, създавайки ужасяващи сценарии и моменти, които могат да бъдат трогателни и трагични“.

Новите епизоди на сериала са достъпни всеки понеделник от 4 часа сутринта в стрийминг платформата HBO Max у нас и от 21:00 часа по телевизионния канал HBO. Финалният 9-ти епизод ще можем да гледаме на 13 март.

Ако искат да се потопят сцена по сцена във всеки епизод, феновете могат също да следят и официалния придружаващ подкаст на сериала – The Last of Us Podcast, с водещ Трой Бейкър, (озвучаващ Джоел във видеоиграта) и със създателите на сериала Крейг Мазин и Нийл Друкман.

Сериалът The Last Of US: Последните оцелели е базиран на популярната едноименната видеоигра със същото име, разработена от Naughty Dog изключително за платформите PlayStation. Сценарит на сериала е дело на изпълнителения му продуцент Крейг Мейзин и на Нийл Друкман. Проектът е копродукция със Sony Pictures Television с изпълнителни продуценти Каролин Щраус, Евън Уелс, Асад Кизилбаш, Картър Суон и Роуз Лам. Зад него застават продуцентските компании PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint и Naughty Dog.

* Представените данни обхващат само САЩ.