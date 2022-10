Акциите на китайските технологични компании се сринаха на фона на новите санкции на САЩ

След удължаването на санкциите срещу китайската полупроводникова индустрия, обявено миналия петък от президента на САЩ Джо Байдън, и налагането на ограничения върху доставките на компоненти за суперкомпютри за Близкия изток, акциите на производителите на чипове и китайските технологични гиганти, сред които Alibaba Group и Tencent, рязко спаднаха в понеделник.

Според анализатори на Ройтерс, спадът е свързан със страховете на инвеститорите относно въздействието на новите ограничения за износ от САЩ, целящи да забавят технологичния и военния растеж на Пекин. Обявените от САЩ ограничения, някои от които влизат в сила незабавно, са най-голямата промяна в политиката на САЩ по отношение на доставките на технологии за Китай от 90-те години насам.

Експертите смятат, че санкциите ще намалят значително способността на Китай да развива собственото си производство на чипове, както и ще засегнат търговските и правителствените изследвания в областта на оръжията, изкуствения интелект, центровете за данни и други области, в които се използват суперкомпютри и високопроизводителни чипове. "Санкциите на САЩ биха могли да направят разработването на модерни технологии за чипове в Китай още по-трудно", смятат анализаторите на Citi.

Водещите китайски производители на чипове по договор, като Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) и Hua Hong Semiconductor Ltd, както и подкрепяните от държавата големи доставчици на чипове за памет Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC) и Changxin Memory Technologies (CXMT), са първите потърпевши. Акциите на SMIC спаднаха с 3,8 %, на Hua Hong Semiconductor - с 9,5 %, а на производителя на чипове NAURA Technology Group - с 10 %. Трябва да се отбележи, че YMTC и CXMT в Китай имат големи очаквания, като вярват, че в бъдеще ще могат да се конкурират с лидерите на пазара на памет Samsung Electronics и Micron Technology.

Трябва да се отбележи също така, че световната индустрия за производство на чипове вече преживява трудни времена поради спада в търсенето на компютри, смартфони и други електронни устройства след пандемията COVID.

Експерти от индустрията твърдят, че санкциите могат да засегнат търговските центрове за данни на китайските технологични гиганти. Акциите на Alibaba и Tencent, които разчитат в голяма степен на центрове за данни, спаднаха съответно с 3,3% и 1,7%. Акциите на Sensetime, китайска компания за изследвания в областта на изкуствения интелект, и Dahua Technology, производител на оборудване за видеонаблюдение, който разчита на американски технологии, спаднаха съответно с 4,4% и 10%.