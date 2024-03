Пожарните летят към Бъкингамския дворец. Какво се случва

Странен инцидент вдигна Бъкингамския дворец и пожарните на крак.

Електрическа триколка се запали, докато е била паркирана пред Бъкингамския дворец, съобщи британския вестник The Telegraph. Изображения показаха димящите останки от нейната рамка. Предполага се, че батерията й е избухнала спонтанно, докато тя е била паркирана на улицата.

Pedicab explodes in ball of flames outside Buckingham Palace as emergency services are called https://t.co/GIF31a4osU pic.twitter.com/Dg1sHM999F