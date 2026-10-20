Посегнаха и на Меси! Дръзка кражба сред погромите в Париж

Безредиците в Париж взеха неочаквана жертва от света на футбола. Маскирани крадци задигнаха ценни вещи на Лионел Меси, сред които фланелка на „Барселона“ и капитанска лента, носени и подписани от аржентинската суперзвезда. Дръзката кражба е извършена по време на погромите в центъра на френската столица, а извършителите дори показали плячката си пред камера. Видеото предизвика огромен интерес в социалните мрежи.

Маскирани се похвалиха с плячката

Нападението е станало в района на площад „Република“, където през последните дни протестите бяха съпроводени от вандалски прояви, разрушения и грабежи. По информация на испанското спортно издание AS двама маскирани мъже са откраднали от търговски обект футболни реликви, свързани с кариерата на Меси.

Сред задигнатите предмети са фланелка на „Барселона“ с легендарния номер 10 и капитанска лента. И двата артикула са подписани от осемкратния носител на „Златната топка“ и представляват ценни колекционерски експонати.

Особено нагло е поведението на предполагаемите извършители. Вместо да скрият плячката, двамата позират с откраднатите вещи, като ги държат пред камерата. Записът бързо се разпространява в социалните мрежи и привлича вниманието на футболните фенове.

Колко струват откраднатите реликви

Вещите, носени и подписани от Лионел Меси, са сред най-търсените предмети на международния пазар за спортни сувенири. Цената им зависи от конкретния мач, историческото значение на събитието, състоянието на артикула и документите, удостоверяващи неговата автентичност.

Показателен е търгът през 2023 г., когато шест фланелки, носени от Меси по време на световното първенство в Катар през 2022 г., бяха продадени за общо 7,8 милиона долара. Аржентинецът изведе националния си отбор до световната титла на този шампионат, което допълнително увеличи колекционерската стойност на екипите.

Откраднатата в Париж фланелка и капитанската лента също представляват значителна материална и сантиментална ценност. Точната им цена засега не е установена, но според публикацията на AS при евентуална незаконна продажба могат да достигнат няколко хиляди евро.

Кражбата преди големия сблъсък в Шампионската лига

Любопитното съвпадение е, че посегателството става непосредствено преди срещата между Пари Сен Жермен и „Барселона“ от Шампионската лига, която трябва да се проведе във френската столица. Именно тези два клуба имат особено важно място във футболната биография на Меси.

Аржентинецът прекара почти цялата си европейска клубна кариера в „Барселона“, където се превърна в една от най-големите легенди на световния футбол. През 2021 г. премина в Пари Сен Жермен и игра два сезона за френския шампион, преди да продължи кариерата си в американския „Интер Маями“.

Размириците обхванаха центъра на Париж

Кражбата е извършена на фона на продължаващите социални протести във Франция, част от които прераснаха в сблъсъци с полицията, нападения срещу магазини и разграбване на имущество. В района на площад „Република“ са регистрирани множество прояви на вандализъм, а кадрите с откраднатите вещи на Меси се превърнаха в един от най-обсъжданите епизоди от безредиците.

Засега няма официално съобщение дали двамата маскирани мъже от видеото са установени от полицията и дали откраднатите футболни реликви са издирени.