Колко чужди войници са пратени в България? Данните от НАТО

Данни, показващи количеството на допълнителните съюзнически сили, разположени по Източния фланг на НАТО бяха представени днес от организацията.

Според информацията към 16 март най-много съюзнически сили са изпратени в Полша - 10 500 военнослужещи от четири държави. В Румъния са изпратени 3300 бойци от пет страни от пакта.

В Естония допълнителните сили са 2000 бойци, в Латвия - 1700, в Литва - 4000, в Словакия - 2100, в България - 900 и в Унгария - 800 военни.

В Балтийските държави съюзниците осигуряват военновъздушни сили, а в Полша и Словакия - средства за противовъздушна отбрана.

НАТО уточнява, че разполага с 40 000 бойци под пряко командване и допълва, че в Европа присъстват 100 000 военни от САЩ. В повишена готовност са 130 самолета и 140 военни кораба на съюзническите сили.

Пактът уточни по-рано, че укрепването на източния фланг е предприето първоначално след завземането на Крим от Русия през 2014 година. Очаква се през юни алиансът да утвърди дългосрочни планове за изнесеното присъствие заради променената обстановка със сигурността от началото на войната в Украйна.

