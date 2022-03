Илон Мъск обяви какво ще направи "само под дулото на пистолета"

Предприемачът-милиардер Илон Мъск обяви, че глобалната му система за сателитен интернет Starlink няма да блокира руските новинарски медии, независимо от исканията на "някои държави".

"Правителствата на някои държави (без Украйна) поискаха Starlink да блокира руски новинарски източници. Ще направим това само под дулото на пистолета. Съжалявам, но съм привърженик на абсолютната свобода на словото", написа Мъск в профила си в Туитър.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.