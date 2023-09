Шок! Кого контузи зверски Роналдо ВИДЕО

Кристиано Роналдо отново не пропусна да се разпише при категоричната победа на Ал Насър с 3:1 при гостуването срещу Ал Раед. Португалският нападател бе основен герой в много неприятна случка, която не завърши по най-добрия начин за един от операторите на срещата.

В определен момент от сблъсъка бившият ас на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед застана зад топката, за да изпълни пряк свободен удар в типичния си стил. Вместо да се оплете в мрежата обаче, топката попадна право в главата на оператор, намиращ се зад вратата, след силният шут на Роналдо.

Потърпевшият пусна снимка, на която се виждат ужасяващите поражения от бомбения изстрел. Мъжът има огромна цицина на челото си, а тя едва ли ще спадне скоро. Иначе останалите голове за Ал Насър отбелязаха Садио Мане и Андерсон Талиска. Мохамед Фузаир вкара почетното попадение за Ал Раед от дузпа. Така Роналдо и компания заемат шестото място с 12 точки на сметката си.

