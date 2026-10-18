Рома изригна след кошмара с Реал. Двама герои взривиха „Олимпико“

Рома бързо излекува раните от драматичната загуба срещу Реал Мадрид и отново показа зъби в битката за титлата в Италия. „Вълците“ повалиха Дженоа с 2:0 на „Олимпико“ в седмия кръг на Серия А, а големите герои се оказаха двама футболисти, които досега не бяха отбелязвали попадение за римския клуб - Сантяго Кастро и юношата Емануеле Лули. Успехът остави възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини на второто място със 17 точки, само на две зад шампиона Интер, който по-рано надви Болоня с 3:1 като гост. Победата дойде в изключително труден момент за Рома, след като само три дни по-рано италианците преживяха болезнено поражение с 3:4 от Реал Мадрид в Шампионската лига.

Гасперини остана без звездите си, гредите спасиха двата отбора

Римляните излязоха на терена със сериозни кадрови проблеми. Голмайсторът Дониел Мален изтърпяваше наказание, а Пауло Дибала, Ману Коне, Миле Свилар и Браян Кристанте бяха извън сметките заради контузии. Джанлука Манчини също не започна срещата, което принуди Гасперини да направи сериозни промени в състава.

Двубоят имаше и особен емоционален заряд. Начело на Дженоа на „Олимпико“ се завърна Даниеле Де Роси - една от големите легенди на Рома, този път в ролята на съперник.

Първото полувреме обаче не предложи очакваната футболна буря. Домакините действаха колебливо, а тежкото поражение от Реал Мадрид сякаш продължаваше да тежи върху играта им.

В последната част преди почивката двата отбора размениха по един удар в напречната греда. Първо Леонардо Балерди разтресе рамката на вратата след удар с глава, а малко по-късно бившият футболист на Рома Стефан Ел Шаарауи отвърна с мощен изстрел, който също срещна гредата.

Кастро сътвори магия за 35 милиона евро

След почивката на терена излезе преобразена Рома. „Вълците“ вдигнаха оборотите, започнаха да атакуват по-смело и бързо намериха път към противниковата врата.

В 50-ата минута Сантяго Кастро взриви трибуните с великолепно изпълнение. Аржентинецът, привлечен през лятото от Болоня за 35 млн. евро, овладя топката сред куп футболисти в наказателното поле и с изключително техничен прехвърлящ удар я изпрати в далечния горен ъгъл.

Това беше първото попадение на нападателя с екипа на Рома, и то в момент, когато тимът отчаяно се нуждаеше от човек, способен да реши мача.

Голът даде крила на домакините. Римляните заиграха по-освободено, започнаха да печелят единоборствата и поставиха отбраната на Дженоа под все по-силен натиск.

19-годишен талант довърши гостите

В 68-ата минута дойде мигът на другия голям герой - Емануеле Лули. След великолепен пробив на Матиас Суле, който преодоля няколко съперници и комбинира със съотборник, топката стигна до младия футболист след отбит удар. Лули се оказа на точното място и без колебание я изпрати в опразнената врата за 2:0.

За 19-годишния юноша на клуба това беше първи гол в Серия А. Попадението превърна вечерта в незабравим личен празник, а публиката на „Олимпико“ го изпрати с аплодисменти при смяната му малко по-късно.

След втория гол домакините вече контролираха напълно двубоя. Дженоа нямаше сили за обрат, а защитата на Рома не допусна сериозни опасности до последния съдийски сигнал.

Интер не трепна, Наполи се издъни

Битката за върха в Италия продължава да се нажежава. Интер запази лидерската си позиция след впечатляващ обрат срещу Болоня, завършил с победа 3:1 за „нерадзурите“.

Домакините поведоха още в 10-ата минута чрез Томазо Побега, но Маркюс Тюрам изравни преди почивката, а през втората част Карлос Аугусто и Анж-Йоан Бони донесоха трите точки на шампионите.

Голямата изненада на съботния ден поднесе Венеция, който победи Наполи с 1:0. В петък Фрозиноне се наложи над Сасуоло с 4:2 в зрелищен двубой.

Резултати и програма от седмия кръг на Серия А

Венеция - Наполи 1:0

Болоня - Интер 1:3

Рома - Дженоа 2:0

От петък:

Фрозиноне - Сасуоло 4:2

В неделя:

Удинезе - Лече

Фиорентина - Комо

Милан - Аталанта

Ювентус - Лацио

В понеделник:

Монца - Каляри

Парма - Торино

Класиране:

Интер е начело с 19 точки, следван от Рома със 17, Лацио с 16, Каляри и Фрозиноне с по 13, Милан с 12 и други.