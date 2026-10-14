Разследват невиждан гамен в българския футбол

Полицията и прокуратурата разследват случая, при който вратарят на юношите "Локомотив" (Горна Оряховица) Александър Стоянов нападна съдията на мача с "Национал" Владимир Велев! Това съобщи за "България Днес" прокурор Тотко Тотев, говорител на Районна прокуратура - Велико Търново .

Кадри с грозните сцени след мача обиколиха интернет. На тях се вижда как Стоянов изритва в гръб рефера след скок във въздуха, а след като той пада покосен на земята, юношата започва да го рита в главата.

Разследва се нанасяне на телесна повреда и хулиганство от непълнолетния играч.

"Преписката на полицията по образуваното досъдебно производство е почти окомплектована. Тя ще бъде изпратена на прокуратурата в Териториалното отделение в Горна Оряховица с мнение за изпращане на лицето на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за налагане на възпитателни мерки", обясни прокурор Тотев. Очаква се от държавното обвинение да се съобразят и да уважат мнението на МВР.

Мерките спрямо вратаря ще бъдат обсъдени на заседание, в което участват педагози, възпитатели, прокурор и общинари. Сред възможните наказания са предупреждение, задължаване за поднасяне на извинение, налагане на общественополезен труд, участие в програми за преодоляване на агресията, поставяне под надзор на родител и др.

Агресивната проява беляза мача в събота в Горна Оряховица, в който домакините паднаха с 0:3. До скандалните сцени се стигна след напрегнато второ полувреме, в което домакините получиха цели 3 червени картона. При резултат 0:2 футболистите на "Локо" имаха претенции за дузпа, която не бе отсъдена. Последва напрежение, довело до изгонването на старши треньора на домакините с директен червен картон. Малко по-късно червен картон получи и капитанът Стефан Чукурлиев.

След третото попадение за "Национал" още един футболист на домакините бе отстранен от игра, като по този начин "Локомотив" завърши срещата с девет души на терена. Най-грозните сцени обаче се разиграха след последния съдийски сигнал, когато напрежението прерасна във физическо насилие срещу главния арбитър. На място моментално пристигнаха линейка и полиция, като до допълни ексцесии не се стигна. А делегатът на двубоя, реферите и представителя на БФС, който отговаря за нарядите в района, отидоха в най-близкото районно управление, за да дадат показания.

Заради случилото се от Асоциацията на съдиите по футбол в България (АСФБ) поискаха доживотно наказание за вратаря Стоянов.

От своя страна ръководството на "Локомотив" (Горна Оряховица) изрази дълбоко съжаление за инцидента и категорично осъдиха физическата агресия срещу главния съдия Владимир Велев. Те посочват и че никакво напрежение, емоция или несъгласие на терена не оправдава подобно поведение.