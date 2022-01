Джокович в хотел за бежанци, сърби и антиваксъри на протест

Неволите на Новак Джокович нямат край. След 9-часов престой на летището в Мелбърн, отказана виза за влизане в Австралия и решението за неговото депортиране, световният номер 1 бе настанен в хотел за бежанци и хора под карантина.

Преди два дни Джокович получи медицинско изключение за участие на Откритото първенство на Австралия. При кацането си в страната обаче се оказа, че не разполага с правилната виза. Властите отказаха да го пуснат да влезе и той прекара няколко часа в неяснота на летището. Впоследствие стана ясно, че трябва да излети от Зеления континент с първия възможен полет.

Джокович вече е оспорил решението, като се очаква адвокатите му да обжалват. Именно заради оспорването той остава на територията на Австралия.

Той е настанен в "Park Hotel", чиято функция е да приютява поставени под карантина лица, какъвто към момента е Джокович заради липсата на ваксина. Той се обяви против задължителната ваксинация и не желае да разкрие дали се е имунизирал.

Пред сградата на хотела започнаха протести на хора от сръбската диаспора в Австралия, както и на антиваксъри, които подкрепят Джокович.

На разпространените в медиите снимки се вижда как привържениците на тенисиста развяват сръбски знамена, а един от тях дори свири на акордеон.

We’ve got Djokovic supporters on the left and refugee advocates on the right.

One Djokovic supporter just said to me “I feel so ignorant. I came here for him, and find out they’ve been locked up nine years. It’s so wrong.” pic.twitter.com/elBDkJAZEl