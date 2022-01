Островът призна бг звездата от Кеймбридж Юнайтед

Официалният профил на ФА Къп в Twitter отличи българския вратар Димитър Митов за прекрасните му изяви при сензационния успех на неговия „Кеймбридж Юнайтед” с 1:0 над „Нюкасъл” в третия кръг на турнира. Нашенецът е наречен „сър”. Представянето на третодивизионния тим е описано като героично от дефанзивна гледна точка.

🗡 𝗦𝗶𝗿 @22Mitov has a ring to it 🗡



A heroic defensive performance a long with a Joe Ironside goal sends @CambridgeUtdFC through to the #EmiratesFACup fourth round after overcoming Newcastle United! 🙌#EmiratesFACup pic.twitter.com/u2gKYAVG55