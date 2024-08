Нов успех за Ламин Ямал

Детето-чудо на Испания и Барселона Ламин Ямал получи не един, а два сертификата, след като записа името си в Книгата на рекордите на "Гинес". Само преди месец 17-годишната сензация стана европейски шампион, след като спечели първата си титла с "Ла Фурия" на Евро 2024.

Крилото на Барселона постави и два впечатляващи рекорда като най-младия играч и голмайстор на турнира, с което си спечели място в известната книга на рекордите на "Гинес". Сега той най-накрая получи своите сертификати и позира с тях като истински шампион.

Вероятно това не е последният път, в който ще видим рекорд на името му. Бившата легенда на Барселона Лионел Меси, например, има над 40 сертификата в колекцията си.

Lamine yamal with his two Guinness world records after being the youngest player to make an appearance and score a goal in the history of the Euros ✨ pic.twitter.com/lX0AJFC3xw