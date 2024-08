Нападателят на Ювентус излетя. Ливърпул готви голям трансфер

Нападателят на Ювентус Федерико Киеза пътува до Ливърпул, за да финализира трансфера си на "Анфийлд". Италианският национал се оказа персона нон грата в Торино, след смяната на управлението и идването на новия треньор Тиаго Мота. Той дори остана извън състава за ежедневните тренировки и се занимаваше отделно от отбора. Снощи имаше среща между агентите на Киеза и спортния директор на Юве Федерико Джунтоли. На нея е бил разискан интереса от Ливърпул и днес крилото пътува за Англия, за да оформи нещата.

Италианският нападател разговаря с репортери от летище "Касел" в сряда следобед, преди да отлети. "Щастлив съм, много съм щастлив. Искам да се сбогувам с феновете на бианконерите. Благодаря им за обичта през тези години. Ще ви нося в сърцето си. Благодаря на Ювентус", заяви Киеза пред репортерите.

🚨 HERE WE GO:



Federico Chiesa is enroute to Merseyside for a medical after his agents and Juventus reach an agreement with LFC.



The Italian wing wizard is ours Reds 🇮🇹 ⚡️pic.twitter.com/bEF5qfsXoz