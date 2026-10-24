Над 15 000 се чакат на ЦСКА - Лудогорец

ЦСКА очаква сериозен интерес към мача с Лудогорец в понеделник, който ще бъде последен домакински на националния стадион "Васил Левски" преди завръщането на "Българска армия" в събота срещу Славия.

На трибуните ще присъстват над 15 000 зрители, които ще подкрепят възпитаниците на Маркус Гиздол във важната битка. Това ще се превърне и в най-посетеното шампионатно домакинство за близо трите години на "Васил Левски".

Вчера ЦСКА пусна в продажба билетите за предстоящия сблъсък. Техните цени са 10 евро за сектор Г, 15 евро за сектор В, 20 евро за сектор А, 25 евро за ложите в централната трибуна и 100 евро за зона ВИП.

Пропуските могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim, както и в официалния магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (работно време 10:00-19:00 ч.) и касите на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" (работно време 10:00-19:00 ч.).