Кой е Хвича, който победи Роналдо

Звездата на Грузия вече е местен герой и основна фигура в своя национален отбор, който твори история на Европейското първенство в Германия.

Грузинците за пръв път ще играят на осминафинал, след като постигнаха вдъхновяваща победа с 2:0 над един от фаворитите в турнира Португалия.

А именно Хвича Кварацхелия откри резултата в незабравимия за цяла Грузия двубой още във втората минута.

За футболиста на Наполи емоциите в мача бяха още по-големи и защото той се изправи срещу идола си Кристиано Роналдо.

Хвича не крие възхищението си от Роналдо и след срещата се похвали, че е взел фланелката му.

Интересното е, че двамата са се срещнали за пръв път, когато Кварацхелия все още е 12-годишно хлапе от школата на Динамо Тбилиси.

Тогава суперзвездата на Португалия посещава грузинската столица, за да открие нова академия на местния Динамо.

При своето пътуване Роналдо се среща с множество млади грузински таланти и позира за снимка с тях.

На един от кадрите се вижда именно малкият Кварацхелия, който 11 години по-късно получи шанса да се изправи срещу идола си и да го победи.

Още 10 от сегашните национали на Грузия са продукти именно на школата на Динамо Тбилиси.

