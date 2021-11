Казино Betano кани играчите да тестват тематични слотове

Международната компания за онлайн залози Betano, е известна отдавна с огромното си разнообразни на качествени слотове. От раздел Betano casino редовно канят играчите да тестват всичките му налични онлайн ротативки. Тук са застъпени най-популярните тематики като исторически слотове, слотове с анимационни или еротични теми, такива, посветени на филмови и исторически герои, плодови слотове и ред други, всеизвестни по цял свят. Общият им брой в онлайн платформата на казиното надвишава 600.

Казината като Betano, които са пълни с хиляди заглавия в добре подредена игрална библиотека, не са много. Всяка селекция има своя уникална тема, различни правила и игра, която я прави несравнима. Повечето игри имат и инструкции, които трябва да спазвате, докато играете.

В богатата и перфектно издържана секция за казино на Betano може да играете на различни видео слотове, които са популярни и лесни за игра, а и изискват по-малко стратегия дори от неопитните потребители. В резултат на това те могат да се ползват от всеки тип играчи, независимо от техния опит, още с първоначалната им регистрация.

Betano casino безспорно разполага с колекция от слот машини, които са по-добри в сравнение с тези на повечето му конкуренти. Сред най-търсените слотове там са онлайн ротативки като Blue Wizard, Emerald Lady, Age of Gods King of Olympus.

В сайта има и раздел за т.нар. Vegas games. Сред тях се откроява например Narcos, както и Curse of the Werewolf или Mega Fortune.

Операторът работи само с водещи разработчици на казино софтуер, които стоят зад интригуващите сюжетни линии и темите, използвани в селекциите за игри. Тук има страхотни разработки на доказани имена в бранша като ЕLK Studios, Evolution Gaming

Play'n GO, Playtech, EGT, NetEnt и IsoftBet със стотици заглавия в портфолиото им. Клиентите на Betano казино могат да играят различни игри безплатно, най-вече слотове.

Сред най-популярните от тях са имена като Book of Ra Deluxe, Sizzling Hot Deluxe, Lucky Lady's Charm Deluxe, Starburst, Twin Spin, Господар на океана, Жив или мъртъв, Power Stars, Delphin's Pearl Deluxe, Тайните на Коледа. В категорията със слот машини ще намерите и култови заглавия като Ace Ventura Pet Detective, Archer и Buffalo Blitz, както и Big Shots или Man of Stell. Много търсени са и епичните слотове от рода на Furious 4, Mighty Midas и Shield of Rome, плюс няколко холивудски заглавия на DC Comics и Warner Bros.

Като цяло новият онлайн букмейкър предлага широка гама от качествени казино игри, които отговарят на всички нива на опит и на всички вкусове. Със стотици слот игри, от които да избирате, има по нещо за всеки и то истински ще ви забавлява. Сред тях има безплатни игри, множество слотове с прогресивни джакпоти, бонуси и безплатни врътки, които дават чести и високи печалби.

Тематичните слотове отдавна си имат своя собствена категория почитатели, които ги търсят и обичат да играят и да залагат на тях. Някои предпочитат готическата тематика, други историческата, трети залагат на Древния Египет, на пиратски съкровища или на слотове с филмова тематика или секси героини. Бетано казино предлага и слотове на гангстерска или анимационна тематика, както и плодови слотове и слотове, ориентирани към епични или типично холивудски филмови теми и герои.

Характерно за казино игрите на оператора е, че те дават много добри бонуси и имат различни функции и екстри, които подпомагат играта на потребителите. Притежават добра волатилност, а печалбите от тях далеч не са за подценяване. Слотовете са интересни и развлекателни, изработени са перфектно и носят страхотно забавление за играчите, които са избрали да си прекарат приятно времето с тях, като печелят в същото време. Бонусите са достъпни за всичките слот игри на Betano casino, стига да сте изпълнили условията за използването и усвояването им.

За българските играчи остава надеждата, че Betano България ще пусне своята платформа онлайн в най-скоро време и наистина ще заработи до края на 2021 година. Тогава и те ще могат да се възползват от всички екстри на онлайн казиното, които привличат все повече потребители. Пускането на официалния сайт за Betano България ще спомогне пазарът на онлайн залози в страната ни да стане още по-интересен в конкурентен план, което ще донесе нови облаги и възможности за родните любители на казино забавления. До тогава платформата на сайта все още е в тестов период, което със сигурност гарантира за високо качство.