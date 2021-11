Гришо: Това е един от най-големите ми обрати

Най-добрият български тенисист Григор Димитров коментира великолепния си успех над Даниил Медведев на Индиън Уелс снощи. Той направи уникален обрат над победителя от US Open и определено записа една от най-гръмките си победи, пишат Gong.bg.

„Да, определено това е един от най-големите ми обрати. Беше много труден мач още от самото начало. Никога не е лесно, когато допуснеш пробив в самото начало, но аз трябваше да остана в мача”, коментира Григор след срещата.

„Не знам, но мисля, че бях много агресивен още от самото начало и се опитвах да движа топката по корта, но ударите ми продължаваха да се връщат. При 1-4 не се паникьосах и си казах, че просто трябва да остана в мача. Трябваше да пробвам нещо различно, а след пробива получих увереност и продължих”, каза още той.

