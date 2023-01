Драма с бащата на Ноле, какво става

Бащата на Новак Джокович – Сърджан, бе заснет от да се снима с фенове, носещи руски знамена на Откритото първенство на Австралия, включително едно с лика на Владимир Путин, в кадри, които посланикът на Украйна определи като „позорни“.

Сръбската звезда Джокович току-що си беше гарантирал място в полуфиналите при мъжете след категоричен успех над руснака Андрей Рубльов на „Род Лейвър Арена“ в сряда вечер. След мача група привърженици развяха руски флагове, които са забранени на „Мелбърн Парк“ – в близост до съоръжението, и скандираха про-руски и про-путинови слогани.

Тенис Австралия заяви, че четирима души „показали неподходящи флагове и символи, като дори заплашили хората, отговарящи за сигурността“. Полицията била извикана на място и въпросните лица били изгонени от комплекса. Видео, което по-късно се появи в социалните мрежи на про-руски австралийски YouTube акаунт, показа бащата на Джокович – Сърджан, който позира с мъж, държащ руски флаг с лика на президента на Русия Путин. Мъжът със знамето е с черна фланелка със „Z“ на нея – символ, подкрепящ руската инвазия на Украйна. Видеото е с текст: „Бащата на Новак Джокович прави дръзко политическо послание“.

Сръбските тенис репортери потвърдиха, че в действителност става въпрос за бащата на Ноле и вестник The Melbourne Age предаде, че той е казал на сръбски: „Да живее Русия“, предаде БГНЕС. На зрителите им е забранено да носят руски или беларуски знамена на турнира от Големия шлем, след като украинският посланик в Австралия и Нова Зеландия – Васил Мирошниченко, поиска взимането на мерки, когато те били забелязани сред публиката миналата седмица. По онова време, посолството на Русия в Австралия отвърна на критиките, окачествявайки коментара като „пореден пример за неприемливо политизиране на спортове“.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB