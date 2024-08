Жителите и гостите на Стара Загора ще посрещнат Деветото издание на Beerфеста с 5-дневна музикална програма

Деветото издание на Beerфеста в Стара Загора започва на 4 септември и продължава до 8 септември. Той ще бъде открит в 19 часа на поляната на парк Загорка в Града на липите. Тази година отново входът за фестивала е свободен, а изобилието от ледено пиво и апетитни мезета е гарантирано.

На 4 септември /сряда/ Дара Екимова, Криско, Дара, К.lina са първите сценични изпълнители, а в четвъртък на 5 септември I.R.B. 69, група Сигнал и Ronnie Romero & Eridan ще зарадват феновете на рока със своите парчета. В петък, 6 септември, Явката ДЛГ и Madmatik, Спенс, Атанас Колев са част от разнообразната програма, а събота, 7 септември, ще е в ритъма на хип-хопа с Bisollini & 2OFUS, FYRE & THEO, C-BLOCK.

На 8 септември /неделя/ Dia , Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл, Deep Zone Project ще огласят сцената с вечни български хитове и ще закрият фестивала.

По време на събитието организаторите - Община Стара Загора и пивоварна „Загорка“, като част от инициативата на пивоварна „Загорка“ за отговорна консумация – When You Drive Never Drink („Карай трезво! Когато шофираш, никога не пий“), отново има осигурен безплатен автобус до и от Beerфеста, в часовете от 20.30 до 23.30 часа, в периода на провеждане на фестивала.

