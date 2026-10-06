„Здравей, Здраве!“ събира поколения около здравето и българските традиции

Деветото издание на фестивала „Здравей, Здраве!“ ще събере старозагорци и гости на града на 10 и 11 октомври на Античния форум „Августа Траяна“ и в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Тази година събитието отново преминава под мотото „Един Е Ние“, който обединява основните му послания за здраве, споделеност, български традиции и приемственост между поколенията.

Фестивалът е част от Културния календар на Община Стара Загора и се организира с подкрепата на Общината от Сдружение „Здравей, Здраве“ с председател инж. Боряна Узунова.

Фокусът отново е върху здравословния начин на живот, българските традиции и приобщаването на младите хора към тях. Българската шевица остава част от облика на фестивала, а организаторите приканват посетителите да се включат в пъстротата на събитието с дреха или аксесоар с народен мотив.

Началото ще бъде дадено в събота от 9.30 ч. с празнично шествие от Детския кът по Античната улица до Голямата сцена. В него ще се включат знаменосците от Прабългарска школа „Бага-Тур“, Гайдарски състав „Панчев“, Спортен клуб за здраве и дълголетие „АЯЗМОТО“, деца, младежи и граждани. Шествието ще бъде посрещнато с хляб и сол, а кметът на „Млада Загора“ ще даде официалния старт на фестивала.

След традиционната сутрешна гимнастика със Спортен клуб „АЯЗМОТО“ от 10.00 ч. започва лекционната програма. В двата дни Голямата сцена ще срещне публиката със специалисти, писатели и лектори по теми, свързани със здравето, природата, личностното развитие и българското наследство.

За първи път във фестивала ще се включат Ива и Коко от „Актив Ситинг“, Зорница Златкова, писателката Мария Лалева, д-р Невенка Пановска, Олга Лойд, Силвина Бел Илалис и Георги Изворски, Стефи Стаменова-Бел, Айдън Мустафов и Петър Петров. С нови теми се завръщат д-р инж. Светла Николова, Христо Нанев, Славян Стоянов, Магдалена Пюскюлева и проф. Дамян Попхристов. Музикални паузи ще поднесе вокална група „ЗАРАНА“ с ръководител Лариса Иванова.

Специален акцент в съботната вечер ще бъде тържествената среща-разговор по повод 70-годишнините на писателя Христо Нанев и проф. Дамян Попхристов. Тя започва в 19.00 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ с водещ Стефи Стаменова-Бел. В музикалната програма ще участват ДЮНХ „Жарава“ с ръководител Даниела Дюлгерова и басът и солист на Държавна опера - Стара Загора Ивайло Джуров. Празничната вечер ще завърши с поздравителни плакети и подаръци за двамата юбиляри.

Фестивалното кино също се завръща в програмата. В събота от 12.00 ч. Любомир Радев ще представи документалния филм „Повелителите на конете“, а в неделя по същото време София Стойчева ще се срещне с публиката с филма „Неравноделната душа“. И двете прожекции са в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Тази година фестивалният базар ще бъде и място за демонстрации на живо. Посетителите ще могат да проследят как на място се изработват обеци, свещи и накити, да видят тънкостите на търновската дантела и създаването на индивидуален парфюм. Така майсторите няма само да представят готовите си изделия, а ще покажат и самия процес на тяхното създаване.

Отделен книжен кът ще даде възможност за срещи с автори, разговори за книгите им и автографи. Иновативни игри също ще бъдат представяни и разигравани на място, сред тях предложенията на Магдалена Пюскюлева и Даниела Съливан.

Базарът ще предложи и разнообразие от здравословни храни и продукти. Мед, пестил, халва и други сладки предложения ще радват посетителите. Специално внимание ще бъде отделено на пчелите и значението им за природата и живота на хората.

За децата и младите хора са подготвени творчески и занаятчийски работилници, игри и демонстрации. В различните фестивални зони ще се включат Българският младежки Червен кръст, РЗИ - Стара Загора, Прабългарска школа „Бага-Тур“, Национален клуб „Традиция“, ДЮФА „Броеничка“, Спасителният център за диви животни „Зелени Балкани“ и Инър Уийл Клуб Стара Загора – Берое.

Програмата е разпределена в няколко пространства – Голямата и Малката сцена, Детския кът „За децата с любов“, Младежката зона, Зеленото място под арката и Зоната за практики и демонстрации. Фестивалът ще завърши в неделя от 18.00 ч. с „Молитва за България“.

Входът за всички събития е свободен.