Военни духови оркестри озвучават центъра на Стара Загора

Музикален поздрав към старозагорците и гостите на града на 13 декември, от 12.30 часа, ще отправят Военните духови оркестри към 61-ва Стрямска механизирана бригада с диригент капитан Йордан Илиев и Втора Тунджанска механизирана бригада с диригент капитан Цветомир Василев.

На площада пред Община Стара Загора ще звучат маршовете „Велик е нашият войник“ „Родина“ и “Радецки марш“, увертюра от операта „Кармен“, световни любими мелодии „The final countdown”, „Heal the world”, “Нощувка в Риц“, „Holiday in Rio”, “All I want for christmas is you”, както и „Хоп-троп“, „Игривата циганка“, „Дунавско хоро“ и други.

Начална дата: вторник, 13 декември 2022

Крайна дата: вторник, 13 декември 2022