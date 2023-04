Събитието "Sporteen day" отново под липите през месец май

За втора поредна година, Община Стара Загора организира дългоочаквания от младежите под липите Sporteen day. Той ще се проведе на 13 май, в парк Артилерийски, от 16.00 часа. Пъстрият празник е по повод Международния ден на спорта и предизвикателството и е с вход свободен.

Богатата програма включва състезания по различни видове спорт: минифутбол, баскетбол 3х3, стрелба с лък, тенис на маса, тенис на корт, дартс, street workout, демонстрации на скейт парка. На сцената в парка спортните емоции ще бъдат съпроводени с участието на хип-хоп школите към Центъра за подкрепа за личностно развитие, The „Scary Shadowzzz“, „Do it crew“ , мажоретен състав към ТГ „Княз Симеон Търновски“, Zumba with Poli, магията на Yang Family Tai Chi, вълнуващите изпълнения на грациите от клуб „Импала“. Специални гости на събитието ще бъдат певците Ballan, Алекс и Влади и тандема Торино и Пашата.

Партньори на събитието са Декатлон, Спасителен център за диви животни "Зелени балкани", Международният младежки център и Центърът за подкрепа за личностно развитие.

При лоши метеорологични условия концертът ще се проведе в залата на Културен център "Стара Загора".