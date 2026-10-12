Призът за атракция на годината идва в Долината на тракийските царе



Долината на тракийските царе е атракция на 2026 г. Целогодишната туристическа дестинация в Община Казанлък пребори конкуренцията на архитектурния резерват "Небет тепе" в Пловдив, Триградското ждрело и пещерата "Дяволското гърло", историко-археологически резерват "Мадара" и др.



Победителят беше определен чрез анкета сред читателите на "Стандарт". Надпреварата беше част от инициативата „Чудесата на България“. Тя се организира от медията и Фондация "Чудесата на България" в партньорство с „Общество „Културно наследство“, БАН и др. Гласуването продължи до 7 октомври, а наградата беше връчена днес в Народния театър „Иван Вазов“.



Над 50% от участниците дадоха гласа си за културно-историческото наследство на траките, розите и традициите по розоварене, Празникът на розата и Тракийските празници, както и за Археокомплекса с иновативния мултимедиен център, макетите на емблематичните гробници, виртуалната реалност и възможността туристите да се облекат в царски тракийски дрехи.



Това е поредното признание за усилията на Община Казанлък за предоставяне на цялостен туристически продукт, който привлича все повече туристи от България, Европа и света.