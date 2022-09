Пет дни под липите се провежда Международен студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“

Стара Загора посреща третото издание на Международния студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“ на 23 септември. Събитието ще продължи до 27 септември, а 3-членно международно жури ще оценява дипломните спектакли на 7-те академии от Европа. Участниците са от Словения, Испания, Италия, Ирландия, Швейцария, Великобритания и България. Откриването ще се състои на 23 септември (петък), пред и в Културен център „Стара Загора” от 19:00 ч., с истинска фиеста - улични изкуства, музика, шествие на театрални костюми и други.

По време на фестивалните дни, спектаклите от програмата ще бъдат представени в Културен център „Стара Загора”, Държавен куклен театър - Стара Загора и Драматичен театър „Гео Милев”.

Както всяка година са предвидени и множество допълнителни събития, които са насочени към развиването на уменията на участниците, както и към анализ на тяхната работа. Всеки член на журито ще води свое ателие или презентация, а в рамките на фестивалните дни ще се проведе и движенческият уъркшоп "Въображение и движение в тялото на артиста" от Яница Атанасова. Тя е режисьор и хореограф на редица успешни танцови спектакли и филми, и е носител е на множество престижни отличия като наградата "Златна муза" за най-добър съвременен танцов спектакъл "WръZки". Хореографията ѝ получава признание от различни европейски и световни танцови състезания като „Open Russian Championship“, "World Dance Masters ", “Dance Star World Dance Championship”.

Всички спектакли, ако не е посочено друго в програмата, са с вход от 8 лв. под формата на дарение, срещу което се получава покана с конкретно място в салона. Дарение можете да се направи и на касата в Културен център от 23 до 27 септември, както и на касата в Държавен куклен театър и ДТ “Гео Милев” час преди всеки спектакъл. Всички събрани средства ще се използват за реализирането на МСТФ „Данаил Чирпански”.

Фестивалът се осъществя с подкрепата на Община Стара Загора и Министерство на културата. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”. Държавен куклен театър - Стара Загора, Драматичен театър „Гео Милев”, Държавна опера Стара Загора и Регионална библиотека “Захарий Княжески” застават зад фестивала.

Подкрепа за МСТФ оказват още Съюз на пивоварите, “Бяла вода”, Загорка, Ekotex, One Vin, PREMIER studio, хотел “Форум”, клуб Drums, пиано бар The House.

Медийни партньори са Дарик Радио, Радио Стара Загора, LoveTheater.bg, dolap.bg.

Кой е в журито?

Англичанинът Пол Борн е театрален режисьор, преподавател и артистичен директор на Menagerie Theatre Company в Кеймбридж. Преди това е бил артистичен директор на Center Stage New York и директор на The Frankfurt Playhouse. Преподавател е в Кеймбридж и в DAMU (Прага), където води курсовете съответно Творчески процеси и Режисура и продуценство.

„Запознах се с част от организаторите преди месеци и една от причините да приема да бъда жури на фестивала е, че екипът изглеждаше толкова посветен на това да почете Данаил Чирпански като отличен млад артист. А скоро ще можем да честваме работата на много отлични млади артисти от Европа. Аз, като “стар артист”, имам възможността да чувам, виждам и разбирам какво интересува младите хора – да бъда свидетел на тяхното въображение, любопитство и човечност… аз съм късметлия!”, споделя Пол Борн.

От Румъния пристига Джанина Карбунариу - режисьор, драматург, директор на Младежкия театър и куратор на Международния театрален фестивал в Пиатра Нямц. Работата й е представена на международни фестивали в Авиньон, Wiener Festwochen, Биенале New Plays from Europe Wiesbaden, LIFT London, Almada International Festival, TransAmeriques Festival в Монреал, New Drama Budapest, New Drama Moscow, Млади Леви Любляна и др. Нейни пиеси са преведени и поставени в редица държави.

От българска страна в журито се включва Илияна Кънчева - сценограф и визуален артист. В периода 2013-2014 г. нейни експериментални филми са селектирани за участие на фестивали във Варна, Пловдив, Сърбия, Гърция, Белгия и Германия. Има четири самостоятелни изложби и участва в множество групови в България и чужбина. През февруари 2017 г. печели едномесечен творчески престой към фондация „Arts Connection” в Маями, САЩ. През 2022 г. печели наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България за сценография. Илияна ще бъде жури на фестивал за първи път в рамките на МСТФ “Данаил Чирпански”. “Това малко ме плаши, от една страна, но от друга - ме вдъхновява и го приемам като изключително предизвикателство към себе си и като голяма отговорност”, споделя тя.

За допълнителна информация:

Мирена Керезова

Т: 0884507257

Е: office@istfestbg.com