Община Казанлък с отличие в годишните награди “Достъп до добра храна 2026“

Община Казанлък получи отличие в категория „Детско хранене“ в рамките на годишните награди „Достъп до добра храна 2026“.

Признанието е за усилията на общината и кмета Галина Стоянова за осигуряване на качествена и пълноценна храна за децата.

Наградата беше получена от Силвия Халачева, директор на общинското предприятие „Кухня – майка“.

Отличието е признание за работата на местната власт и екипа на предприятието, които с професионализъм и всеотдайност допринасят за здравето и пълноценното развитие на най-малките жители на Казанлък.

Церемонията по награждаването се състоя на в София, в рамките на националната конференция „Достъп до добра храна“.